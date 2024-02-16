DBP Parti Meclis üyesi tutuklandı

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“Terör örgütüne üye olmak” suçundan gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Parti Meclisi üyesi olan İzzet K., tutuklandı.

6 Şubat 2023’te Maraş merkezli meydana gelen depremden sonra toplanan yardımlardan Adıyaman’da bulunan ve öldürülen teröristlerim ailelerine nakdi yardımda bulunduğu ve bu ailelere konteyner temin ettiği, geçmiş yıllarda Adıyaman İl Merkezinde düzenlenen terörist cenazeleri için törenler ve anma etkinlikleri, PKK lideri Abdullah Öcalan'a özgürlük yürüyüşleri, açlık grevleri, Kobani olaylarına destek eylemleri ve canlı kalkan eylemleri gibi bir çok sivil itaatsizlik eylemlerini organize ettiği tespit edilen İzzet K., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Ne olmuştu?

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının PKK’ye yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında DBP Parti Meclisi üyesi İzzet K’nın evine operasyon düzenlenmiş ve İzzet K., gözaltına alınmıştı.

Jandarma tarafından “terör örgütüne üye olmak” suçundan gözaltına alınan şahıs, jandarma komutanlığında tamamlanan ifadesinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edilmişti.