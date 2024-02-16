Emma Nicholson: İngiltere, Kürdistan Bölgesi'nin çok yakın dostudur

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Birleşik Krallık Başbakanlık Irak Ticaret Elçisi Emma Nicholson, Kürdistan Bölgesi ile Erbil Ticaret Odasını iki ülke arasındaki ilişkinin kalbi olarak nitelendirerek, ikili ilişkilerin çok iyi düzeyde olduğunu söyledi.

Elçi Emma Nicholson, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, Kürdistan Bölgesi'nde 180 İngiliz firmanın bulunduğunu ve daha fazla yatırımcının bölgeye gelmesini teşvik etmek istediklerini belirtti.

Kürdistan Bölgesi ile İngiltere arasındaki ilişkilerin köküne değinen Nicholson, “Saddam Hüseyin'in devrilmesinden önce onlarca yıl sizi siyasi ve askeri olarak destekledik. Dolayısıyla İngiltere, Kürdistan Bölgesi'nin çok yakın bir dostudur.” dedi.

Kürdistan Bölgesi ile Erbil Ticaret Odasını iki ülke arasındaki ilişkinin kalbi olarak nitelendiren Nicholson, "İkili ilişkiler çok iyi düzeydedir. Kürdistan Bölgesi'nde yaklaşık 180 İngiliz firmanın bulunmakta. Daha fazla yatırım yapmak için bu sayının üç katına çıkmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.