Kürdistan dağlarında üretilen bal, Katar Bal Fuarı’nda sergileniyor

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Kürdistan Bölgesi’nin ihraç ettiği bal ürünü, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 5. Bal Fuarı’nda sergileniyor.

Kürdistan Bölgesi Başbakanlığından tarım analisti Dilşer Berdereşi, yaptığı açıklamada, “Kasım 2023'te Kürdistan balı ihracatının ardından Katar Hükümeti, balın kalitesini ilgili laboratuvarlarda defalarca test etti ve tüm testlerden başarıyla geçti.” dedi.

Fuarda, Kürdistan bal ürününün yoğun talep gördüğünü kaydeden Berdereşi, “Bu kapsamda 23 ülke ve 100 farklı firmanın katıldığı bal fuarında Kürdistan balı sergileniyor.” ifadelerini kullandı.

29 Kasım 2023’te Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin gözetiminde, Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı, Başbakanlık ile özel sektör arasında koordineli olarak 2 ton bal Katar’a ihraç edilmişti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti 9. Kabinesinin çalışmaları kapsamında yerli ürünlerin yurt dışına ihracatı devam ederken, şimdiye kadar nar, patates, bal, pirinç, sumak, yumurta, tavuk, tahin, susam ve zeytinyağı ihraç edildi. Süt ürünleri ihracatına yönelik çalışmalar da devam etmektedir.