Ekonomi

Kürdistan dağlarında üretilen bal, Katar Bal Fuarı’nda sergileniyor

author_image Kurdistan24 -Türkçe
Kürdistan dağlarında üretilen bal, Katar Bal Fuar’nda sergileniyor
Kürdistan dağlarında üretilen bal, Katar Bal Fuar’nda sergileniyor
kürdistan bal fuarı Katar bal Kürdistan Bölgesi

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi’nin ihraç ettiği bal ürünü, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 5. Bal Fuarı’nda sergileniyor.

Kürdistan Bölgesi Başbakanlığından tarım analisti Dilşer Berdereşi, yaptığı açıklamada, “Kasım 2023'te Kürdistan balı ihracatının ardından Katar Hükümeti, balın kalitesini ilgili laboratuvarlarda defalarca test etti ve tüm testlerden başarıyla geçti.” dedi.

Fuarda, Kürdistan bal ürününün yoğun talep gördüğünü kaydeden Berdereşi, “Bu kapsamda 23 ülke ve 100 farklı firmanın katıldığı bal fuarında Kürdistan balı sergileniyor.” ifadelerini kullandı.

Kürdistan dağlarında üretilen bal, Katar Bal Fuar’nda sergileniyor (FOTO: Kürdistan Bölgesi Hükümeti)

29 Kasım 2023’te Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin gözetiminde, Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı, Başbakanlık ile özel sektör arasında koordineli olarak 2 ton bal Katar’a ihraç edilmişti.

Kürdistan dağlarında üretilen bal, Katar Bal Fuar’nda sergileniyor (FOTO: Kürdistan Bölgesi Hükümeti)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti 9. Kabinesinin çalışmaları kapsamında yerli ürünlerin yurt dışına ihracatı devam ederken, şimdiye kadar nar, patates, bal, pirinç, sumak, yumurta, tavuk, tahin, susam ve zeytinyağı ihraç edildi. Süt ürünleri ihracatına yönelik çalışmalar da devam etmektedir.

Kürdistan dağlarında üretilen bal, Katar Bal Fuar’nda sergileniyor (FOTO: Kürdistan Bölgesi Hükümeti)
Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv