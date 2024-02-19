Gemlik’te 3,6 büyüklüğünde deprem

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Bursa Gemlik’te saat 10.45’te 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depreme ilişkin detaylar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden paylaşıldı.

Gemlik ve Orhangazi ilçelerinde depremi hissedenler sokağa çıkarken, deprem herhangi bir hasara neden olmadı.

Depremin 13,2 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.