Şişli’den Taksim’e yürümek isteyen gruba müdahale: 13 gözaltı

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İstanbul Şişli'de toplanarak Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. 13 kişi gözaltına alındı.

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda tedbirler çerçevesinde Taksim'e girişler yasaklandı.

Şişli Harbiye’de toplanarak Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Polis ekipleri, 13 kişiyi gözaltına aldı.

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi önünden de bir grup Taksim’e yürümeye çalıştı. Güvenlik güçleri gruba müdahale ederek göstericileri gözaltına alıp emniyete götürdü.