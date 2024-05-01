Politika

Şişli’den Taksim’e yürümek isteyen gruba müdahale: 13 gözaltı

author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye 1 Mayıs İşçi Bayramı İstanbul

HABER MERKEZİ

İstanbul Şişli'de toplanarak Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. 13 kişi gözaltına alındı.

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda tedbirler çerçevesinde Taksim'e girişler yasaklandı.

Şişli Harbiye’de toplanarak Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Polis ekipleri, 13 kişiyi gözaltına aldı.

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi önünden de bir grup Taksim’e yürümeye çalıştı. Güvenlik güçleri gruba müdahale ederek göstericileri gözaltına alıp emniyete götürdü.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv