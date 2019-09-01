استمرار حظر استيراد الخيار في العراق

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الزراعة العراقية الاثنين عن استمرار منع استيراد محصول الخيار لوفرته في الاسواق المحلية على مدار السنة الحالية في المحافظات كافة.

وقالت الوزارة في بيان إن هذا القرار "يأتي نظرا لوجود وفرة في انتاج الخيار العراقي في الاسواق المحلية تكفي لسد حاجة المواطن مما دفع الى ايقاف استيراده من المنافذ الحدودية، نتيجة قيام الكوادر الزراعية المختصة في الوزارة بزراعة اصناف جديدة من بذور الخيار ذات الانتاجية العالية".

وأضافت انه تمت زراعة الخيار المحلي "بكميات كبيرة خلال المواسم الثلاث الماضية في كافة المحافظات، فضلا عن تنفيذ الاجراءات الوقائية والصحية اللازمة لضمان سلامة المحصول من الناحية الصحية والغذائية.

يذكر ان وزارة الزراعة اعلنت في وقت سابق عن منع استيراد 16 محصولا زراعيا وثلاثة منتجات حيوانية لوفرتها في الاسواق المحلية ودعما للاقتصاد الوطني من خلال توفير العملة الصعبة ومنع خروجها الى خارج البلد، والحيلولة دون اغراق السوق بالمنتجات المستوردة.