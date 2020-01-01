الدولار يعاود الصعود في العراق

أربيل (كوردستان 24)- سجلت أسعار الدولار في عموم العراق اليوم الثلاثاء ارتفاعاً طفيفاً أمام سعر الدينار في وقت ركزت فيه تقارير غربية على فرض عقوبات أمريكية على البلاد بسبب تصويت البرلمان مؤخرا على قرار يقضي بإخراج القوات الأجنبية.

وبلغ سعر صرف فئة 100 دولار في بغداد 122 ألفاً و900 دينار عراقي (بيع) مسجلا ارتفاع ملحوظا عن اليومين الماضيين.

وفي البصرة وكربلاء وذي قار وميسان بلغ سعر الصرف 122 ألفاً و200 دينار، أما في النجف وبابل فقد بلغ سعر الصرف 122 ألفاً و100 دينار.

وفي إقليم كوردستان فقد بلغ سعر الصرف في أربيل 121 ألفاً و850 دينارا، بينما بلغ في السليمانية 121 ألفاً و900 دينار.

وكان سعر صرف الدولار قد شهد ارتفاعاً ووصل الى 123 ألف دينار لفئة مئة دولار بعد الأزمة بين أمريكا وايران وإقحام العراق وتهديده بفرض عقوبات عليه.

وحذرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحكومة العراقية من أنها قد تخاطر بفقدان الوصول حساب مصرفي حكومي مهم إذا طردت بغداد القوات الأمريكية في أعقاب الضربة التي أسفرت عن مقتل الجنرال قاسم سليماني، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.

ويحتفظ العراق، كما باقي الدول، بحسابات حكومية في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لإدارة الشؤون المالية للبلاد، بما في ذلك الإيرادات من مبيعات النفط.

ت: ي ع