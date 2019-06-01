بعد سقوط صاروخ.. "رويال داتش شل" تؤكد استمرار عملياتها بالعراق

اربيل (كوردستان 24)- قالت شركة رويال داتش شل، اليوم الأربعاء، إن جميع موظفيها في العراق سالمون وإن عملياتها في البلاد تسير بشكل طبيعي.

وجاء تصريح الشركة بعد سقوط صاروخ على مقر يتبع عددا من شركات النفط الأجنبية قرب مدينة البصرة بجنوب العراق.

وقال متحدث باسم شل لرويترز "سنبقى متيقظين وسنستمر في مراقبة الوضع الأمني والتواصل مع السلطات المحلية".

وقال الجيش العراقي إن الصاروخ أصاب مقرا للسكن والعمليات يتبع عددا من شركات النفط الأجنبية العالمية الكبيرة بما في ذلك شركة إكسون موبيل الأمريكية العملاقة في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.