بالصور | "الأجواء القائظة" تستعيد زخم السياحة في كوردستان

أخذت حركة السياحة في الإقليم تنتعش رويداً رويداً بعد تراجع معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

أربيل (كوردستان 24)- لا يزال عشرات الآلاف من السائحين العراقيين يتدفقون إلى المناطق السياحية في إقليم كوردستان هرباً من الأجواء الصيفية اللاهبة في مناطقهم.

وأخذت حركة السياحة في الإقليم تنتعش رويداً رويداً بعد تراجع معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا مقارنة بذروة التفشي وما ترتب عليه من إغلاق المرافق السياحية.

وتضررت السياحة بشكل كبير في العامين الماضيين بسبب تفشي الجائحة والإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات حينذاك، إلا أن الزخم بدأ يستعيد عافيته بعد رفع القيود.

وتولي حكومة إقليم كوردستان اهتماماً بالغاً بالقطاع السياحي لكونه واحداً من مصادر الدخل، وقد وجّهت مؤخراً بتعزيز هذا القطاع الحيوي.

وفي قضاء عقرة بمحافظة دهوك، لاذ آلاف السائحين- ومعظمهم من وسط العراق وجنوبه- بمصايف كلي زنته وسيبه للتخلص من قيظ الصيف.