سیاسة

بالصور | "الأجواء القائظة" تستعيد زخم السياحة في كوردستان

author_image Kurdistan24 اربیل
تولي حكومة إقليم كوردستان اهتماماً بالغاً بالقطاع السياحي - صورة: كوردستان 24
تولي حكومة إقليم كوردستان اهتماماً بالغاً بالقطاع السياحي - صورة: كوردستان 24
أخذت حركة السياحة في الإقليم تنتعش رويداً رويداً بعد تراجع معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا
کوردستان إقليم كوردستان سياحة دهوك

أربيل (كوردستان 24)- لا يزال عشرات الآلاف من السائحين العراقيين يتدفقون إلى المناطق السياحية في إقليم كوردستان هرباً من الأجواء الصيفية اللاهبة في مناطقهم.

وأخذت حركة السياحة في الإقليم تنتعش رويداً رويداً بعد تراجع معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا مقارنة بذروة التفشي وما ترتب عليه من إغلاق المرافق السياحية.

وتضررت السياحة بشكل كبير في العامين الماضيين بسبب تفشي الجائحة والإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات حينذاك، إلا أن الزخم بدأ يستعيد عافيته بعد رفع القيود.

وتولي حكومة إقليم كوردستان اهتماماً بالغاً بالقطاع السياحي لكونه واحداً من مصادر الدخل، وقد وجّهت مؤخراً بتعزيز هذا القطاع الحيوي.

وفي قضاء عقرة بمحافظة دهوك، لاذ آلاف السائحين- ومعظمهم من وسط العراق وجنوبه- بمصايف كلي زنته وسيبه للتخلص من قيظ الصيف.

 

موضوعات ذات صلة
العراق

بالصور | "أهوار الجبايش" تنازع الموت.. الجفاف يهلك الحرث والنسل ويهدد باختفائها
  1 ساعة
کوردستان

السويد: استهداف البنية الاقتصادية لإقليم كوردستان "جرس إنذار"
  2 ساعات
العراق

باكو.. رئيس الوفد العراقي يحذر من "سلاح المياه" ويكشف عن "مؤشرات خطيرة"
  2 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف