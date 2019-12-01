صحة وبیئة

كوردستان تترقب موجة أمطار وثلوج مع انخفاض درجات الحرارة

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
   |   
موجة جديدة من الأمطار والثلوج في طريقها الى كوردستان
تتسبب تلك الموجة بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة – صورة ارشيفية
كوردستان الطقس في كوردستان ثلوج

أربيل (كوردستان 24)- توقعت مديرية الأنواء الجوية في إقليم كوردستان بدء موجة جديدة من الأمطار والثلوج في مناطق عديدة من الإقليم.

وستتسبب تلك الموجة بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة ويتوقع أن تبدأ غداً الأربعاء على أن يتركز سقوط الثلوج على الجبال.

وذكرت مديرية الأنواء الجوية في بيان أنه يحتمل أن تهطل الثلوج ايضاً في مدن السليمانية ودهوك وحلبجة، وأشارت الى أن معدل الأمطار سيتخطى 20 مليمتراً.

وستنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي مع زيادة في سرعة الرياح مصحوبة على الأرجح بالحالوب (البرد) بينما سينخفض مدى الرؤية عن معدلاته الطبيعية وخصوصاً في المناطق الجبلية، بحسب البيان الذي أشار الى أن الموجة ستستمر الى يوم الجمعة.

معارض مصورة ذات صلة
موضوعات ذات صلة
منذ 24 ساعة
الأسبوع الماضي
الشهر الماضي
الأکثر مشاهدة