وزير خارجية قطر: ثمة فرصة جيدة لتعزيز الاستثمار مع كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 15 كانون الثاني (يناير) 2020، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وجرى في اللقاء الذي حضره نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، بحث آخر مستجدات الأوضاع في العراق والمنطقة، وتم التأكيد على تكثيف مساعي التهدئة وضرورة احتواء التصعيد في المنطقة.

وتطرق رئيس حكومة إقليم كوردستان خلال اللقاء، إلى برنامج عمل الحكومة الجديدة في إطار أولوياتها للاهتمام بالقطاعات كافة بما يشمل تنويع الاقتصاد وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين، داخلياً وخارجياً، بهدف تعزيز قطاع الاستثمار في الإقليم.

هذا وأشاد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري باستتباب الأمن والتقدم في إقليم كوردستان، وأبدى استعداد بلاده لتعزيز العلاقات وخصوصاً في الجانب الاقتصادي، وقال: "هناك فرصة جيدة لتعزيز العلاقات بمجال الاستثمار وتشجيع المستثمرين القطريين على القدوم إلى إقليم كوردستان".