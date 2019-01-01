ترامب يرد على مغازلة اردوغان بالباتريوت: هل أنت جاد؟

اربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيبحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر شراء منظومة باتريوت الأمريكية للدفاع الصاروخي، مشيرا إلى أن العلاقة الشخصية مع ترامب يمكن أن تساعد على تجاوز الأزمة بين البلدين.

وأضاف أردوغان في مقابلة مع رويترز أنه ناقش شراء منظومة باتريوت في اتصال هاتفي مع ترامب قبل نحو أسبوعين وسيتابع الأمر عندما يلتقيان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ الأسبوع القادم.

وتابع "قلت له بغض النظر عن صفقة.. إس 400 التي حصلنا عليها، يمكن أن نشتري منكم كمية معينة من (صواريخ) باتريوت، لكن قلت علينا أن نرى الشروط التي يتعين على الأقل أن تتناسب مع (منظومة) إس400".

وأضاف أردوغان "قال (ترامب): ’هل أنت جاد فيما تقول؟‘ قلت له نعم". ومضى يقول إنه أبلغ ترامب بأنهما سيبحثان الأمر بمزيد من التفاصيل عندما يلتقيان.

هذا وسيناقش أردوغان وترامب أيضا خطط إقامة ما تصفه تركيا بالمنطقة الآمنة على الحدود مع سوريا الممتدة لنحو 450 كيلومترا من نهر الفرات وحتى الحدود العراقية.

وتهيمن وحدات حماية الشعب الكوردية المدعومة من الولايات المتحدة على أغلب تلك المنطقة.

وبدأت الدولتان يوم الأحد في تسيير دوريات عسكرية مشتركة في المنطقة لكن أردوغان يقول إن واشنطن تتلكأ في عملية تعتبرها تركيا ضرورية في إبعاد وحدات حماية الشعب.

وكرر أردوغان تهديده "بفتح الأبواب" أمام اللاجئين السوريين إلى أوروبا ما لم يتم تقديم مساعدات ومزيد من الدعم بشأن "المنطقة الآمنة".

وقال "إذا لم يكن بمقدوركم قبول هذا الأمر سنفتح الأبواب. لندعهم يذهبوا من هناك لأي مكان يريدونه".

وأضاف أن إقامة منطقة آمنة بعمق 32 كيلومترا في شمال شرق سوريا ستسمح للاجئين السوريين في تركيا "بالعودة لأرضهم وتسمح بالوفاء بكل احتياجاتهم من تعليم وصحة ومأوى. ستسمح لهم بالعيش في أرضهم والابتعاد عن حياة المخيمات ومدن الحاويات".