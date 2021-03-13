بغداد تترقب ثاني منحة صينية وتطلب شراء مليوني جرعة من "سينوفارم"

أربيل (كوردستان 24)- قررت الصين إرسال دفعة ثانية من لقاح سينوفارم إلى العراق الذي يكافح للتعامل مع موجودة جديدة من الوباء.

وقبل أقل من أسبوعين، تلقى العراق الدفعة الأولى من اللقاح الصيني وضمت 50 ألف جرعة لقاح منها خمسة آلاف لإقليم كوردستان.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن حكومة بلاده قررت إرسال 200 ألف جرعة إلى العراق في "الفترة القريبة القادمة".

تعليقات الوزير الصيني نقلها بيان للخارجية العراقية بعد محادثات هاتفية أجراها مع نظيره العراقي فؤاد حسين يوم أمس الجمعة.

وقال وانغ يي إن هذه الدفعة ستكون "منحة إضافية".

وعرض وزير الخارجية على نظيره الصيني حاجة العراق لشراء مليوني جرعة لقاح وبـ"السرعة الممكنة"، حسبما أفاد بيان وزارة الخارجية.

ورداً على هذا الطلب، ذكر الوزير وانغ ييي أن الحكومة الصينية "ستطلب من الشركة المعنية ترتيب مستلزمات الطلب على أن تكون بشكل دفعات".

ومن المؤمل أن تُرسل الدفعة الأولى من الطلب الشهر المقبل.

وسبق أن أعلن وزير الصحة العراقية أن بلاده أبرمت اتفاقاً مع مجموعة سينوفارم لتوريد نحو مليوني جرعة من اللقاح سيتم إرسالها على مراحل.

وسجل العراق الشهر الماضي ارتفاعاً حاداً في الإصابات بفيروس كورونا، بما في ذلك الحالات المؤكدة بالسلالة الجديدة (الفيروس المتحوّر).

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في عموم العراق حوالي 750264 إصابة بما في ذلك 13696 حالة وفاة، وفق آخر تقرير لوزارة الصحة.

ودفعت الحالات المتزايدة، التي تقترب من مستويات الإصابة التي سجلت الصيف الماضي بعد تراجع خلال الشتاء، السلطات إلى إعلان حظر تجول ليلي لمحاولة احتواء انتشار الوباء.