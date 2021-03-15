اقتصاد

بإشراف مسرور بارزاني.. المجلس الأعلى للاستثمار يتبنى قرارات لتسريع إنجاز المشاريع

تم اتخاذ جملة قرارات من أجل تنمية الاستثمار وإعادة تنظيم رخص المشاريع الاستثمارية في الإقليم.
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کوردستان المجلس الأعلى استثمار كوردستان مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- عقد المجلس الأعلى للاستثمار اجتماعه الاعتيادي، اليوم الاثنين 15 آذار (مارس) 2021، تحت إشراف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني.

وجرى في الاجتماع، بحث سبل إنعاش الاستثمار وتعزيزه، والقضاء على الروتين وإنشاء بوابة إلكترونية مهمتها الخاصة تسريع عملية الاستثمار وإعادة تنفيذ المشاريع المتلكئة وغير المنجزة، فضلاً عن وضع آلية بشأن كيفية تغيير القطاعات الاستثمارية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن التشكيلة الوزارية التاسعة عملت، ومنذ بداية تشكيلها، على توسيع العملية الاستثمارية في شتى المجالات وقدمت التسهيلات اللازمة للمستثمرين المحليين والأجانب من خلال إعادة صياغة وتعديل قوانين الاستثمار وتطوير الخدمات الإلكترونية واتباع نظام النافذة الواحدة بهدف تسريع عملية الاستثمار وبما يسهم في تلبية احتياجات إقليم كوردستان.

وبعد المناقشات وتبادل الآراء في الاجتماع، تم اتخاذ جملة قرارات من أجل تنمية الاستثمار وإعادة تنظيم رخص المشاريع الاستثمارية في الإقليم.

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