زراعة كوردستان: قريبا.. وفد من بغداد يزور الاقليم

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم وزارة الزراعة والموارد المائية، حسين حمه كريم، اليوم الاثنين ان وفدا من الحكومة الاتحادية سيزور اقليم كوردستان في وقت قريب.

وتهدف زيارة وفد بغداد للاقليم الى التباحث حول محلات القصابة في اقليم كوردستان و تنظيم عملها وفق ما أفاد حسين حمه كريم.

وقال حسين حمه كريم لكوردستان 24 "قبل مدة قام وفد من اقليم كوردستان برئاسة وزير زراعة الاقليم بإجراء زيارة الى بغداد كان فحوى الزيارة يتركز حول تنظيم عمل محلات الجزارة، في الاقليم هناك 10 محال مرخصة، ونسعى لتنظيم عملها بالتنسيق مع بغداد".

واضاف حمه كريم "قريبا سيقوم وفد من بغداد بإجراء زيارة لاقليم كوردستان وسيتم مناقشة كافة المشروعات وخصوصا محلات الجزارة عن كثب بهدف زيادة التنسيق بين وزارة زراعة الاقليم ووزارة الزراعة في الحكومة الاتحادية".

سوار احمد