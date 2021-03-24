وزير الخارجية القطري يصل اربيل

أربيل (كوردستان 24)- وصل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني زيارة إلى إقليم كوردستان قادما من العاصمة العراقية بغداد.

وكان في استقبال آل ثاني في مطار اربيل الدولي نائب رئيس الاقليم جعفر شيخ مصطفى وعدد من المسؤولين الحكوميين.

ومن المقرر أن يلتقي المسؤول القطري كبار القادة والمسؤولين في اقليم كوردستان.

ووصل آل ثاني إلى بغداد في وقت سابق من اليوم والتقى نظيره العراقي فؤاد حسين لبحث جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وسبق أن أجرى الوزير القطري زيارة إلى إقليم كوردستان في كانون الثاني يناير 2020.

سوار احمد