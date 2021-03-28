بسبب أزمة قناة السويس.. "النفط السورية" تعمد لترشيد المشتقات النفطية

أربيل (كوردستان 24)- قالت الوكالة السورية للأنباء "سانا"، ان جنوح سفينة حاويات عملاقة وسدها للممر المائي الأهم في العالم أدى إلى تعطيل حركة الملاحة في قناة السويس لليوم الرابع على التوالي انعكس على توريدات النفط إلى سوريا وتأخر وصول ناقلة كانت تحمل نفطا ومشتقات نفطية إلى البلاد.

ونقلت "سانا" عن بيان لوزارة النفط والثروة المعدنية يوم السبت، انه "بانتظار عودة حركة السفن إلى طبيعتها عبر قناة السويس والتي قد تستغرق زمناً غير معلوم بعد وضماناً لاستمرار تأمين الخدمات الأساسية للسوريين من “أفران ومشاف ومحطات مياه ومراكز اتصالات ومؤسسات حيوية أخرى” فإن وزارة النفط تقوم حالياً بترشيد توزيع الكميات المتوفرة من المشتقات النفطية (مازوت-بنزين) بما يضمن توفرها حيوياً لأطول زمن ممكن".

وعبرت الوزارة عن أملها بنجاح عمليات تعويم السفينة الجانحة وفتح قناة السويس وذلك لعودة حركة النقل والتجارة إلى طبيعتها ووصول التوريدات النفطية المنتظرة إلى سوريا دون الاضطرار لاتخاذ إجراءات إضافية.

سوار احمد