البرلمان العراقي يقر موازنة 2021 بقيمة 89 مليار دولار

أربيل (كوردستان 24)- أقر البرلمان العراقي الأربعاء موازنة 2021 البالغة قيمتها نحو 130 تريليون دينار عراقي (89.65 مليار دولار).

وصوّت البرلمان من بين بنود الموازنة على حصة إقليم كوردستان البالغة 12.67 بالمئة، بعد خلافات ومفاوضات امتدت لأشهر عديدة.

يأتي هذا في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أزمة اقتصادية ومالية بسبب انخفاض أسعار الخام في أعقاب تبعات تفشي فيروس كورونا.

وحددت موازنة 2021 سعراً للنفط عند 45 دولاراً للبرميل.

وقُدر عجز الموازنة بنحو 28.7 تريليون دينار.

وتوقعت الموازنة الاتحادية صادرات نفطية قدرها 3.25 مليون برميل يومياً، بما في ذلك 250 ألف برميل يومياً من إقليم كوردستان.