وصول جثامين اللاجئين المنكوبين في كرواتيا إلى إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعيدت جثث أربعة لاجئين من كورد سوريا إلى إقليم كوردستان بعد أن لقوا حتفهم في حادث سير مروّع في كرواتيا.

وفي الآونة الأخيرة، وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بنقل جثث اللاجئين المنكوبين من كرواتيا إلى عاصمة الإقليم.

واليوم، جرى استقبال الجثامين في مراسم رسمية حضرها ممثل حكومة إقليم كوردستان وممثلو أحزاب روجافا وذوو الضحايا في مطار أربيل الدولي.

وقال مراسل كوردستان 24، إن أحد الجثامين سيوارى الثرى في إحدى مقابر مدينة أربيل، بينما سيتم دفن الجثمان الثاني في مدينة السليمانية، حيث تقطن أسرتيهما في إقليم كوردستان. وسيتم نقل الجثمانين الآخرين إلى روجافا في شمال شرق سوريا، حيث سيواريان الثرى هناك.

وشكر ذوو الضحايا الرئيس مسعود بارزاني وكذلك رئيس الحكومة على تواصلهما المستمر لإعادة جثث الضحايا إلى إقليم كوردستان وروجافا.

ولقي اللاجئون الكورد الأربعة مصرعهم وأصيب عشرة آخرون بجروح في 22 من الشهر المنصرم بعد انقلاب حافلة كانت تقلهم في شرق كرواتيا.