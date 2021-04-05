انخفاض اسعار الذهب في اسواق الاقليم

أربيل (كوردستان 24)- انخفضت اسعار الذهب، اليوم الاثنين، في اسواق اقليم كوردستان فيما بقيت العملة الامريكية ومعظم العملات الأخرى محافظة على قيمتها واسعار العملات الاجنبية في اقليم كوردستان هي كالتالي:

100 دولار = 147000 دينار

100 يورو = 173000 دينار

100 جنيه إسترليني = 200400 دينار

100 ليرة تركية = 18000 دينار

100 ألف تومان إيراني = 6000 دينار

دينار أردني واحد = 2700 دينار

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 407000 دينار

مثقال عيار 21 = 358000 دينار

مثقال عيار 18 = 305000 دينار

سوار احمد