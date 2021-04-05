انخفاض اسعار الذهب في اسواق الاقليم
أربيل (كوردستان 24)- انخفضت اسعار الذهب، اليوم الاثنين، في اسواق اقليم كوردستان فيما بقيت العملة الامريكية ومعظم العملات الأخرى محافظة على قيمتها واسعار العملات الاجنبية في اقليم كوردستان هي كالتالي:
100 دولار = 147000 دينار
100 يورو = 173000 دينار
100 جنيه إسترليني = 200400 دينار
100 ليرة تركية = 18000 دينار
100 ألف تومان إيراني = 6000 دينار
دينار أردني واحد = 2700 دينار
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 407000 دينار
مثقال عيار 21 = 358000 دينار
مثقال عيار 18 = 305000 دينار
سوار احمد