نيجيرفان بارزاني: صلواتي مع بريطانيا برحيل الأمير فيليب

أربيل (كوردستان 24)- عزّى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الجمعة برحيل الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، عن 99 عاماً.

وكتب نيجيرفان بارزاني على حسابه في تويتر "نيابة عن شعب إقليم كوردستان، أتقدم بتعازي القلبية بوفاة دوق أدنبره، صاحب السمو الملكي الأمير فيليب".

وتابع "دعائي وصلواتي مع شعب المملكة المتحدة والعائلة الملكية البريطانية في هذا الوقت العصيب".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن قصر باكنغهام عن وفاة الأمير فيليب، الذي تزوج من الأميرة إليزابيث في عام 1947، قبل خمس سنوات من اعتلائها العرش، وكانت أطول زيجة ملكية في التاريخ البريطاني.