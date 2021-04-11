ريبر أحمد: اتفاق سنجار نُفّذ شكليا فقط واعداد الميليشيات زادت

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير داخلية اقليم كوردستان، ريبر أحمد ان اتفاق سنجار الذي أُبرم بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية نُفذ شكليا فقط، مشيرا الى ان اعداد الميليشيات زادت في سنجار.

وجاء حديث ريبر أحمد، اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي عُقد في برلمان اقليم كوردستان.

وقال ريبر أحمد "للأسف اتفاق سنجار لم يتم تنفيذه حسب البنود المتفق عليها بين الجانبين، وتنفيذه شكلي فقط".

وأبرمت أربيل وبغداد في تشرين الأول أكتوبر 2020، اتفاقاً يُفترض أن يهدف إلى إعادة الاستقرار إلى سنجار. ومن بين جملة أهداف، يشتمل الاتفاق على إخراج المجاميع المسلحة غير القانونية من المدينة ولا سيما حزب العمال الكوردستاني والحشد الشعبي.

واشار وزير داخلية اقليم كوردستان الى ان اعداد الميليشيات زادت في سنجار، وذلك على عكس بنود الاتفاق المبرم.

وسبق أن قال مسؤولون في إقليم كوردستان إن اتفاقية سنجار لم تُنفذ كما منصوص عليها، وإن ما جرى في المدينة كان شكلياً خاصة بعدما ارتدى عناصر حزب العمال الكوردستاني والميليشيات المسلحة زي القوات العراقية وما زالوا يتمركزون في مركز المدينة.

واكد ريبر احمد انه "لم تُقدم اي خدمات لمنطقة سنجار حتى الآن" وذلك في وقت تحتاج فيه سنجار إلى الأموال بشدة لبناء ما دمره تنظيم داعش وما تضرر بفعل المعارك التي انتهت بتحريرها في أواخر عام 2015 على يد البيشمركة قبل أن تسيطر عليها القوات العراقية أسمياً في النصف الثاني من تشرين الأول أكتوبر في أعقاب الاستفتاء.

وتشكلت في سنجار ومحيطها العديد من القوى المسلحة على مدى ثلاث سنوات، لم تتمكن الحكومة من السيطرة عليها وهو ما ساهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وسنجار هي واحدة من بين المناطق المتنازع عليها بين إقليم كوردستان وبغداد، وهي بحاجة الى ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار لإعادة تأهيل بنيتها التحتية.

سوار احمد