رئيس حكومة إقليم كوردستان يبحث هاتفياً مع وزير الخارجية التركي الهجمات الإرهابية في أربيل وبعشيقة

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني خلال اتصال هاتفي أُجري في وقت متأخر من الليل، مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت أربيل وبعشيقة.

وخلال الاتصال الهاتفي، أدان الجانبان بشدة الهجمات الإرهابية التي وقعت الليلة 14 نيسان (أبريل) 2021، في مطار أربيل الدولي ومعسكر بعشيقة.

واتفق الجانبان على البقاء على اتصال وثيق مع مواصلة التحقيق بشأن هذه الهجمات الإرهابية.

سوار احمد