صحة وبیئة

الإدارة الذاتية تسجل 220 اصابة جديدة بكورونا

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تطالب الإدارة الذاتية المجتمع الدولي بتقديم الدعم لمواجهة كورونا
تطالب الإدارة الذاتية المجتمع الدولي بتقديم الدعم لمواجهة كورونا
سوریا الإدارة الذاتية كورونا هيئة الصحة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الجمعة، تسجيل خمس حالات وفاة و220 اصابة بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة، جوان مصطفى أن حالات الوفاة تعود  لامرأة ورجل من القامشلي وامرأة ورجل آخرين من ديرك ورجل من الطبقة.

وأكد مصطفى أنه تم تسجيل 220 اصابة جديدة بكورونا، وتعود الاصابات الجديدة لـ 117 ذكرا و103 انثى.

وتتوزع الاصابات الجديدة كالتالي: 47 حالة في الحسكة، 71 في القامشلين 50 في ديركن 7 حالات في درباسية، حالة في عامودان 15 حالة في دير الزور، 26 في الرقة، 3 حالات في مخيم الهول.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا أربعة عشرة حالة شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 13423حالة منها 447 حالة وفاة و 1421 حالة شفاء.

سوار احمد

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