رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفير البريطاني لدى العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 22 نيسان (أبريل) 2021، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي.

وفي مستهل اللقاء، أدان السفير البريطاني بشدة الهجمات الإرهابية الأخيرة على أربيل، مجدداً دعم التحالف الدولي لإقليم كوردستان، وقال إنهم على اتصال مع الحكومة العراقية لوضع حد للهجمات.

كما جرى التأكيد في الاجتماع، على أهمية تنفيذ قانون الموازنة العامة وإرسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان من قبل الحكومة الاتحادية.

وأشاد السفير البريطاني بالإصلاحات التي تنفذها حكومة إقليم كوردستان، ولا سيما في وزارة البيشمركة، وعبّر عن استعداد بلاده لدعم حكومة إقليم كوردستان.

هذا ووجّه رئيس الحكومة الشكر إلى بريطانيا والتحالف الدولي على دعمهما وموقفهما، ودعا الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ التزاماتها تجاه إقليم كوردستان، وخاصة قانون الموازنة العامة، وإرسال حصة الإقليم في أقرب وقت.

وتناول الاجتماع كذلك، الانتخابات العراقية المقبلة وتطبيع الوضع في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم.

سوار احمد