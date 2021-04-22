حكومة إقليم كوردستان تقاضي قناة "آفاق" لزعمها وجود مركز إسرائيلي بأربيل

أربيل (كوردستان 24)- جددت حكومة إقليم كوردستان نفيها وجود أي مركز إسرائيلي داخل أراضيها، وقالت إنها ستقيم دعوى قضائية ضد قناة آفاق التلفزيونية التي روجت لتلك المزاعم.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في بيان "نشرت قناة آفاق التلفزيونية العراقية على موقعها الإلكتروني، تقريراً بتاريخ ٢٢ نيسان ٢٠٢١، أعادت فيه اتهام إقليم كوردستان باستضافة (مركز للموساد) في أربيل".

وجاء في البيان "وهنا نوضح للرأي العام بأن التقرير المنشور مفبرك وتم إعداده من وحي الخيال لا أكثر، في محاولة لتضليل الرأي العام والتشهير بإقليم كوردستان والسعي لإلصاق تهمة سمجة طالما نفيناها، وأكدنا حينها ونؤكد الآن بأنه لا وجود لأي إسرائيلي أو مركز إسرائيلي في إقليم كوردستان".

وتابع "وعلى الرغم من أن الجهات المغرضة تدرك هذه الحقيقة وتعي ذلك تماماً، إلا أنها مصرة على الترويج لسياساتها العدائية، ولا تزال تردد وتتداول مثل تخرُّصات كهذه باستمرار، وعليه فإن حكومة إقليم كوردستان ستلجأ إلى إقامة دعوى قضائية ضد هذه القناة".

واختتم المتحدث بيانه بالقول "لذا نطلب من رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب والسلطة القضائية، فتح تحقيق شفاف وإرسال لجنة فوراً لتحديد موقع المركز الإسرائيلي المزعوم، لكي يتم وضع حد لهذه الاتهامات الكاذبة والباطلة والخطيرة بحق إقليم كوردستان جزافاً، حيث تمثل إساءة للبلاد كلها".