مسرور بارزاني: مستعدون لتقديم كافة اشكال المساعدة لمصابي "الحريق المأساوي"

أربيل (كوردستان 24)-أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 25 نيسان (أبريل) 2021، بياناً بشأن حادث الحريق المأساوي الذي أوقع ضحايا في مستشفى ابن الخطيب ببغداد.

وفيما يلي نص البيان:

ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ حادث الحريق المأساوي الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب ببغداد مما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الأشخاص. وبهذا المصاب الأليم أتوجه بخالص آيات التعازي وعظيم المواساة إلى عوائل وذوي الضحايا وأشاركهم الأحزان، متضرعاً إلى الباري جلّ في علاه أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته، وأن يمّن على المصابين بالشفاء العاجل.

إن حكومة إقليم كوردستان مستعدة لتقديم جميع أشكال المساعدة اللازمة، ولا سيما في مجال الصحة، واستقبال المصابين أو أي مساعدة أخرى تخفف من المعاناة.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

25 نيسان (أبريل) 2021