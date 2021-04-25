رئيس حكومة إقليم كوردستان يجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 25 نيسان (أبريل) 2021، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي.

وخلال الاتصال الهاتفي، أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان عن تعازيه وتعاطفه وتضامنه مع ضحايا الحادث المأساوي في مستشفى ابن الخطيب ببغداد.

وأعلن رئيس الحكومة كذلك استعداد مؤسسات حكومة الإقليم لتقديم كافة أنواع المساعدة والدعم، وعبّر عن أمله في ألا تتكرر مثل كارثة كهذه مرة أخرى.

هذا وأعرب رئيس الوزراء الاتحادي عن امتنانه وتقديره لتعاطف رئيس حكومة إقليم كوردستان ودعمه.

سوار احمد