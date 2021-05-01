رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ العمال بعيدهم العالمي

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت 1 أيار (مايو) 2021، رسالة تهنئة إلى عمال كوردستان والعراق والعالم بمناسبة حلول عيد العمال العالمي، أكد فيها الموقف الحكومي الثابت من أجل حماية حقوق الطبقة العاملة وتوفير بيئة آمنة وملائمة لها.

وفيما يلي نص التهنئة:

بمناسبة حلول عيد العمال العالمي في الأول من أيار (مايو)، أتقدم بأحر التهاني وأطيب الأماني لأبناء الطبقة العاملة في كوردستان والعراق والعالم.

وفي هذه المناسبة، أعبّر عن مشاعر التقدير والاعتزاز بهذه الطبقة الكادحة التي غدت عنواناً للتضحية الفكرية والجسدية في سبيل خدمة كوردستان، وألهمت باقي شرائح المجتمع في خضم مسيرة الإصرار والشجاعة في مواجهة الظروف الاقتصادية العصيبة.

وإذ نؤكد مجدداً التزام حكومة إقليم كوردستان بحماية حقوق الطبقة العاملة، فإننا نعمل جاهدين على توفير بيئة عمل مناسبة تأخذ بنظر الاعتبار سلامة العاملات والعمال وصحتهم في القطاعين العام والخاص.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

1 أيار (مايو) 2021