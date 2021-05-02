مؤسسة حكومية باقليم كوردستان تعلق الدوام جراء ارتفاع اصابات كورونا بين موظفيها

أربيل (كوردستان 24)- علقت وزارة الكهرباء في اقليم كوردستان، اليوم الأحد، الدوام في قسم الخدمات وبيع الطاقة، وذلك بسبب ارتفاع اعداد اللاصابات بفيروس كورونا، ووفاة أحد الموظفين متاثرا بإصابته.

وذكر بيان للوزارة "حفاظا على صحة المواطنين ولمنع تفشي الوباء قررنا تعليق الدوام لمدة اسبوع بدءا من اليوم".

ودعا البيان اصحاب معاملات الطابو، وفحص عدادات الكهرباء، وهدم المنازل وفواتير جباية الكهرباء إلى عدم مراجعة مديرية التوزيع في السليمانية خلال هذا الأسبوع لكون الدوام فيها معلق.

سوار احمد