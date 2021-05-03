بريطانيا للعراقيين: قصف مطار بغداد يعرضكم للخطر ويزيد فقركم

أربيل (كوردستان 24)- قال السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي الاثنين إن إطلاق الصواريخ على مطار بغداد يعرض حياة العراقيين للخطر ويزيد من فقرهم.

وسقط صاروخان على الأقل في محيط مطار بغداد الدولي، اعترض الجيش أحدهما وأسقطه قرب المطار دون أن يتسبب في أي أضرار أو إصابات.

وكتب السفير البريطاني على حسابه في تويتر قائلاً "إن إطلاق الصواريخ على مطار بغداد المدني: يعرض حياة العراقيين للخطر (و) يزيد من فقرهم من خلال إعاقة الاستثمار الأجنبي والسياحة".

وأشار إلى أن القصف "يضر بمكانة العراق الدولية" كما "يزيد من صعوبة سفر العراقيين الى الخارج"، واختتم تغريدته بالقول "إن العراقيين يستحقون أفضل من ذلك".

وقال مسؤولون أمنيون في وقت سابق إن الصواريخ أطلقت من منطقة أبو غريب القريبة من المطار ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.

ووقع هجوم صاروخي مماثل استهدف المطار في 22 نيسان أبريل دون أن يسفر هو الآخر عن إصابات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن الجماعات المسلحة التي قال بعض المسؤولين العراقيين إنها مدعومة من إيران أعلنت مسؤوليتها عن حوادث مماثلة في السابق.