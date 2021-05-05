النفط العراقية تعلن تفاصيل "اعتداء باي حسن" في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة النفط العراقية الأربعاء تفاصيل الهجمات التي نفذها تنظيم داعش على بئري نفط في شمال غرب كركوك.

وشن مسلحو تنظيم داعش هجوماً بالقنابل على البئرين الواقعين ضمن حقول باي حسن، في أحدث هجوم بعد نحو أسبوعين من حادث مماثل دون أن يؤثر على الإنتاج.

وقالت وزارة النفط في بيان "تعرض حقل باي حسن في محافظة كركوك الى اعتداءات إرهابية فجر هذا اليوم، أسفرت عن تفجير البئرين 183 و177 واستشهاد وجرح عدد من القوات الأمنية وشرطة الطاقة".

وجاء في البيان "تمكنت فرق السلامة والإطفاء في شركة نفط الشمال والجهات الساندة من إطفاء البئر 177 والسيطرة عليه بوقت قياسي، فيما تعمل هذه الفرق للسيطرة على حريق البئر 183".

وقال مصدر مطلع لكوردستان 24، إن النيران لا تزال مشتعلة في البئر 183 وإن الإنتاج توقف فيه. ولم تذكر وزارة النفط فيما إذا كان الإنتاج قد تعرقل.

وقال مصدر أمني آخر لكوردستان 24، إن الهجوم أودى بحياة منتسب في شرطة حماية المنشآت وإصابة آخر. وأفادت مصادر بجرح اثنين.

وشن تنظيم داعش 11 هجوماً خلال الأسبوع الجاري في كركوك وحدها في تصعيد شمل مناطق عديدة ولا سيما محيط محافظة ديالى وما حولها.

وسبق أن قال مصدر أمني لكوردستان 24 إن قنبلتين تسببتا في نشوب حريق محدود قرب البئرين وسرعان ما تمت السيطرة عليه دون أن يتسبب في أضرار كبيرة "أو يعرقل الإنتاج".