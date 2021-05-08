بالفيديو | مأساة تهز بغداد.. "اختناق بطيء" ينهي حياة 3 أطفال دون الرابعة

أربيل (كوردستان 24)- لقي ثلاثة أطفال دون سن الرابعة حتفهم داخل سيارة مغلقة النوافذ ببغداد في حادث أحزن أهالي بغداد وأثار ردود فعل واسعة في العراق.

وتداولت وسائل إعلام محلية صوراً وتسجيلات مصورة تظهر اللحظات الأولى للأطفال وقد فارقوا الحياة. ومن بين الأطفال شقيقان (طفل وطفلة) وابن عمهما.

وقالت شرطة بغداد إن التحقيقات مستمرة، لكنها أشارت إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن تمكنوا من صعود السيارة المركونة بسبب عطل في أحد الأبواب.

وأضافت في بيان أنهم لم يتمكنوا من إعادة فتحه من الداخل، مبيناً أن الحادث وقع نتيجة للإهمال، وهو ما شاطره الكثير من المواطنين، حيث انتقدوا الوالدين.

وتقول تقارير إن عائلة الأطفال تبحث ظلت عنهم لساعات في أرجاء حي البلديات، قبل أن يعثر صاحب السيارة عليهم وقد قضوا اختناقاً داخل سيارته، وأشار إلى أنه يجهل كيف دخلوا إلى سيارته.

وعُثر على الأطفال الثلاثة ميتين ببطء بعد فوات الأون تحت لهيب حرارة الشمس ونفاد الأكسجين. وتبلغ أعمار الأطفال ما بين عامين وثلاثة عوام.