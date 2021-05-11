تخصيص اكثر من ثلاثة مليارات دينار لتنفيذ مشاريع خدمية في اربيل

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة االبلديات والسياحة في حكومة اقليم كوردستان اليوم الثلاثاء في بيان، انه تم تخصيص أكثر من ثلاثة مليارات دينار لتنفيذ مشاريع متنوعة في محافظة اربيل.

وذكر البيان انه تم تخصيص مبلغ ملياري دينار في المرحلة الأولى لتحديث وترميم وإحداث الشوارع، وفي المرحلة الثانية التي تم تخصيص مبلغ مليار دينار لتنفيذ مشاريع خدمية اخرى.

وافادت رئاسة بلدية اربيل بأن المشاريع الخدمية التي سيتم تنفيذها تشمل مجالات عديدة، وسيتم مبدئيا تحديث وترميم الشوارع في احياء "فرمانباران، روشنبيري، جيان، هولير الجديدة، سيبردان وعدة احياء اخرى.

واكدت الرئاسة ان مشاريع المرحلة الاولى تم ارسالها الى المناقصات اما باقي المشاريع فسيتم ارسالها خلال ترة 15 الى 20 يوما ومن ثم سيتم البدء بتنفيذها.

سوار احمد