كوردستان.. المالية البرلمانية تجتمع مع الوزراء المعنيين حول "تقرير الإصلاح"

أربيل (كوردستان 24)- عقدت اللجنة المالية في برلمان كوردستان الاثنين اجتماعاً مع عدد من الوزراء لبحث التقرير الثاني للإصلاح الذين أحيل إلى البرلمان مؤخراً.

وأحالت حكومة إقليم كوردستان في أواخر الشهر الماضي إلى البرلمان ثاني تقرير لها خاص بقانون الإصلاح والذي دخل حيّز التنفيذ منذ العام الماضي بعد أن أقره البرلمان في مطلع العام ذاته.

وداخل مبنى البرلمان، عقدت اللجنة المالية اجتماعها الأول مع وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد. وسيلتحق وزير البيشمركة شورش إسماعيل بالاجتماع لاحقاً.

وقالت مصادر مطلعة لكوردستان 24، إن اللجنة المالية ستوجه إلى الوزراء، خلال الاجتماع، عدداً من الأسئلة والملاحظات إزاء تقرير الإصلاح.

وترسل حكومة إقليم كوردستان تقريراً دورياً مفضلاً عن كل ما تنجزه من إصلاح في مفاصل المؤسسات الحكومية، بموجب اتفاق مع اللجنة المالية البرلمانية.

ويختلف التقرير الإصلاحي الثاني عن الأول ويتضمن المزيد من البيانات والمعلومات حول تنفيذ القانون حسبما قاله نائب رئيس البرلمان هيمن هورامي.

ويتركز قانون الإصلاح إجمالاً على إدخال إصلاحات في ملف المتقاعدين والرواتب والمخصصات والامتيازات وغيرها ضمن برنامج عمل الحكومة الجديدة في الإقليم.

وتقول حكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني إن قانون الإصلاح سيسهم في إحقاق العدالة في إطار عملية حاسمة ومستمرة على المدى البعيد.