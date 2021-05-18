الاحتجاجات والاضرابات تعم روج افا ردا على قرار رفع اسعار الوقود

أربيل (كوردستان 24)- تشهد عدة مناطق في شمال شرق سوريا، اليوم الثلاثاء احتجاجات شعبية واضرابات ردا على قرار الإدارة الذاتية رفع اسعار المحروقات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأصدرت الإدارة أمس الاثنين، قراراً رفعت بموجبه أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها، في وقت يعاني فيه سكان المنطقة اصلا من غلاء فاحش في الاسعار وسوء الأحوال المعيشية مع الانهيار غير المسبوق لسعر الليرة السورية مقابل الدولار.

وشهدت مناطق كركي لكي والقامشلي والحسكة والشدادة اضرابات وقطع طرق وتظاهرات، بسبب القرار الذي تسبب في ردود افعال غاضبة غير مسبوقة لدى الشارع في مناطق روج آفا.

واصدرت اربعة احزاب كوردية بيانا مشتركا وفت فيه القرار بأنه "ظالم" و"غير مدروس" وأنه لايتناسب مع الظروف المعيشية لسكان المنطقة، مطالبين الإدارة الذاتية في الوقت نفسه بالتراجع عن القرار وإلغائه.

سوار احمد