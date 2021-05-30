محافظ اربيل يعلن البدء بتنفيذ 130 مشروعا خدميا

أربيل (كوردستان 24)- أعلن محافظة أربيل أوميد خوشناو اليوم الأحد، أن حكومة الاقليم ستشرع بتنفيذ 131 مشروعا خدميا في المحافظة.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي، ان "13 مشروعا من مجموع هذه المشاريع، كانت قد توقفت بسبب الأزمة الاقتصادية وسيتم استئنافها اما بقية المشروعات البالغ عددها 118 فستنفذ في محيط محافظة اربيل".

واوضح محافظ اربيل ان "توزيع المشروعات على المحافظة تم وفق نسب السكان في الاقضية والنواحي، مشيرا الى انها تشمل قطاعات الطرق والماء والمجاري والكهرباء والتربية والصحة مبينا أن كلفة هذه المشاريع تبلغ 28 مليار دينار".

واكد خوشناو أنه سيتم التركيز داخل مدينة اربيل على الاحياء الشعبية التي يسكنها محدودي الدخل والتي لم تصل اليها الخدمات سابقا بشكل كاف.

واشار المحافظ الى ان تنفيذ هذه المشاريع سيسهم في تحسين الخدمات في عموم المحافظة وخصوصا المناطق التي تسكنها طبقات ذات الدخل المحدود.

واكد خوشناو ان "معالجة المشاكل بين بغداد واقليم كوردستان سيسهم في تنفيذ العديد من المشاريع الاخرى في اربيل واقليم كردستان"، مشيرا الى أنه "في حال التوصل الى اتفاق نهائي مع بغداد ستكون حصة محافظة أربيل 85 مليار دينار لتنفيذ مشاريع تنمية الاقاليم".

سوار احمد