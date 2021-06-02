طالباني والكاظمي يؤكدان الالتزام بتنفيذ اتفاق الموازنة المالية

أربيل (كوردستان 24)- اكد نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، التزامهما بتنفيذ اتفاق الموازنة المالية لعام 2021، والذي اقره مجلس النواب العراقي في وقت سابق.

ويجري الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني، زيارة إلى بغداد لاستئناف المباحثات إزاء القضايا المالية العالقة مع الحكومة الاتحادية.

واعلن طالباني انه بحث مع الكاظمي آليات تنفيذ الموازنة المالية لعام 2021، وتثبيت الاستحقاقات المالية للاقليم.

واكد طالباني ان الجانبين أكدا على التزام الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بتعهداتهما ازاء اتفاق الموازنة، وحل كافة الخلافات العالقة بين اربيل وبغداد استنادا الى الدستور العراقي.

ومنذ إقرار الموازنة العامة لسنة 2021، لم يتلق إقليم كوردستان ديناراً واحداً من الحكومة الاتحادية، وهو ما دفع برلمان الإقليم لاتهام بغداد بعدم الإيفاء بما عليها من التزامات رغم تأكيد أربيل التزامها بالقانون.

سوار احمد