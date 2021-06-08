معرض فني يعرض نتاجات الطلبة لثلاثة أعوام في كوباني

أربيل (كوردستان 24)- أقيم معرض فني للرسوم في مركز باقي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني بشمال شرق سوريا.

وتضمّن المعرض 100 لوحة تحتوي على موضوعات مختلفة كرسوم لبعض الشخصيات الكوردية أو المرأة أو لوحات تراثية، لـ 20 طالبا وطالبة.

وقال مراسل كوردستان 24 رضوان بيزار نقلا عن اللجنة المنظمة للمعرض، ان هذه اللوحات هي نتاجات الطلبة على مدى ثلاثة أعوام.

وتستمر فعاليات المعرض لثلاثاة ايام.

ويقام هذا المعرض كل عام في مركز باقي خدو للثقافة والفن، لكن نظراً لانتشار جائحة كورونا والحظر المفروض من قبل الإدارة الذاتية لم تتمكّن هيئة الثقافة من تنظيم المعرض في العام الماضي.

سوار احمد