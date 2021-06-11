مسرور بارزاني يلتقي رئيس وزراء اليونان ويأمل رؤيته في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 11 حزيران (يونيو) 2021، مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في العاصمة أثينا.

وجرى في الاجتماع التباحث حول سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان واليونان، كما تمت مناقشة المستجدات في العراق وعموم المنطقة.

وأشار رئيس الحكومة إلى العلاقة الودية والتاريخية التي تجمع بين إقليم كوردستان واليونان، وأعرب عن رغبة إقليم كوردستان في الدفع بالعلاقات التاريخية نحو مجالات أوسع، ولا سيما في قطاعات الاستثمار والتبادل التجاري، وعبّر عن أمله بأن يرى رئيس الوزراء اليوناني في إقليم كوردستان في المستقبل القريب.

وفي المقابل أعرب رئيس الوزراء اليوناني عن سعادته بزيارة الوفد الرفيع لحكومة إقليم كوردستان ووصفها بالزيارة التاريخية والأولى من نوعها التي يزور فيها رئيس وزراء إقليم كوردستان اليونان، كذلك أبدى استعداد بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية مع إقليم كوردستان، وأشار إلى أنه سيقوم بزيارة العراق وإقليم كوردستان قريباً على رأس وفد رفيع من الحكومة اليونانية والمستثمرين.

هذا وتناول الاجتماع أيضاً العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية والتطورات في المنطقة بشكل عام، فضلاً عن تسليط الضوء على تهديدات الإرهاب والحرب على داعش وملفات أخرى.