المالية الاتحادية ترسل 200 مليار دينار لإقليم كوردستان شهرياً بـ"أثر رجعي"

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن تبدأ وزارة المالية الاتحادية بإرسال 200 مليار دينار من الموازنة الاتحادية إلى إقليم كوردستان شهرياً وبـ"أثر رجعي" اعتباراً من شهر كانون الثاني (يناير) للعام الجاري.

يأتي هذا في وقت فيه أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني عن التوصل إلى اتفاق مالي مع بغداد يقضي بإرسال المستحقات المالية إلى الإقليم، ووصف الاتفاق بالمنعطف المهم.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها كوردستان 24، فإن وزارة المالية ستقوم بصرف ملياري دينار شهرياً اعتباراً من 1/1/2021، لتسديد مستحقات ورواتب موظفي إقليم كوردستان.

وأشارت الوثيقة إلى أن المبلغ يتم تسويته بعد إكمال ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتدقيق البيانات المتعلقة بالإيرادات غير النفطية بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم وإكمال المتطلبات المنصوص عليها في قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021.

وكان مسرور بارزاني قد قال في تغريدة كتبها بعد إعلانه الاتفاق، إن أربيل وبغداد تغلبتا سوية "على هذه العقبة الصعبة التي طال أمدها".