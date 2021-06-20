"اتحاد مثقفي غربي كوردستان" ينهي مؤتمره السابع في القامشلي

أربيل (كوردستان 24)- أنهى اتحاد مثقفي غربي كوردستان، فعاليات مؤتمره السابع في مدينة القامشلي يوم امس السبت، وذلك بمشاركة كتاب وشعراء وفنانين من مختلف مناطق الإدارة الذاتية.

وتأسس الإتحاد عام 2004 في أوروبا وبعد اندلاع الصراع السوري انتقل مركز الإتحاد الى مناطق الإدارة الذاتية.

واختار القائمون على المؤتمر شعار "تجف الينابيع وتجف أغصان الزيتون من الانتظار.. سنعود"، لهذه النسخة التي انعقدت بمشاركة 61 عضوا من مختلف المناطق.

وتسببت كثيرة اتحادات الكتاب والفنانين والمثقفين بين الكورد السوريين، بحالة استياء عام وسط دعوات لتشكيل إطار عام يجمع كافة المثقفين ويحتضن إبداعاتهم.

سوار احمد

شارك في التغطية آريا حاجي