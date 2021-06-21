المحكمة الدستورية التركية تقبل لائحة اتهام بإغلاق "الشعوب الديمقراطي"

أربيل (كوردستان 24)- قالت "وكالة الأناضول" الرسمية التركية، اليوم الاثنين، ان المحكمة الدستورية العليا في تركيا قبلت لائحة الاتهام التي تسعى إلى إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للكورد.

وحزب الشعوب الديمقراطي هو ثالث أكبر كيان سياسي في البرلمان التركي.

وأصدر مكتب المدعي العام لائحة اتهامات جديدة ضد "الشعوب الديمقراطي" في وقت سابق من هذا الشهر وأرسلها إلى المحكمة الدستورية، مطالبا بإغلاق الحزب. وعلى غرار لائحة الاتهام الأصلية، تطالب الوثيقة المنقحة التي تقع في 850 صفحة بمنع ما يقرب من 500 عضو في حزب الشعوب الديمقراطي من ممارسة السياسة وتجميد الحسابات المصرفية للحزب.

وتتهم الحكومة التركية حزب الشعوب الديمقراطي بإقامة علاقات وثيقة مع حزب العمال الكوردستاني المحظور، وهو ادعاء استخدمته لتبرير حملته على السياسيين الكورد.

وينفي حزب الشعوب الديمقراطي وجود صلات له بحزب العمال الكوردستاني الذي يخوض العمل المسلح منذ عقود ضد أنقرة.

وتسارعت وتيرة الحملة الحكومية على حزب الشعوب الديمقراطي في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2016 ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.

واعتقلت السلطات التركية الرئيس المشترك للحزب صلاح الدين دميرتاش و11 نائبا آخر منذ سنوات، ولا يزال دميرتاش مسجونا على الرغم من صدور حكمين من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لصالح الإفراج عنه.

سوار احمد