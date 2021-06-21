"مراسلون بلا حدود" تندد بقرار إغلاق مكتب كوردستان 24 في روجافا

أربيل (كوردستان 24)- نددت منظمة "مراسلون بلا حدود" الاثنين بقرار سلطات الإدارة الذاتية إغلاق مكتب قناة كوردستان 24 في روجافا.

وأقدمت الأجهزة الأمنية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي أمس على غلق مكتب كوردستان24 في روجافا، في الوقت الذي دأبت فيه المؤسسة من خلال مكاتبها ومراسليها وفرقها الصحفية على نقل صوت ذلك الجزء من كوردستان إلى العالم، كذلك تعاطت مع الأحداث والمستجدات بحياد ومهنية.

وقالت المنظمة على حسابها في تويتر إنها تستنكر قرار الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا القاضي بحظر عمل قناة كوردستان 24 "دون سبب وجيه".

وأضافت أن على "سلطات المنطقة التي تدعي الديمقراطية أن تترك وسائل الإعلام تعمل بلا قيود".

وسبق أن قالت كوردستان 24 في بيان إن إغلاق مكتبها في روجافا "يمثل انتهاكاً لحرية الإعلام والعمل الإعلامي وحقوق الإنسان، وهو دليل آخر على عدم إيمان السلطة في غرب كوردستان بحرية العمل الإعلامي وقمع الأصوات المختلفة".