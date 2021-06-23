مجلس وزراء إقليم كوردستان يجتمع لمناقشة ثلاثة محاور أهمها "مسودة موازنة الاقليم"

أربيل (كوردستان 24)- يعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبحضور نائبه قوباد طالباني، حسبما ذكرت دائرة الإعلام والمعلومات.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان انه سيتم خلال اجتماع اليوم مناقشة ثلاثة موضوعات أهمها مناقشة مسودة قانون موازنة اقليم كوردستان للعام 2021.

كما ستتم مناقشة تقرير عن نتائج اجتماعات وزراء البيشمركة و المالية وشؤون الشهداء والمؤنفلين وسكرتير اللجنة العليا لتنفيذ قانون الاصلاح مع لجنتي المالية والنزاهة في برلمان الاقليم حول التقرير الثاني لتنفيذ قانون الاصلاح، وفق ما افاد البيان.

وستخصص الفقرة الاخيرة من اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة مسودة قانون التربية والتعليم في اقليم كوردستان والذي يتالف من 197 مادة، بحسب ما افاد بيان دائرة الإعلام والمعلومات.

سوار احمد