الرئيس بارزاني والسفير البريطاني يبحثان آخر المستجدات والخلافات بين أربيل وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- بحث الرئيس مسعود بارزاني والسفير البريطاني لدى بغداد ستيفين هيكي، المشاكل السياسية والامنية بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وجاء ذلك اليوم الاربعاء، خلال استقبال الرئيس بارزاني لهيكي والوفد المرافق في اربيل.

وفي اللقاء الذي حضره القنصل البريطاني العام في اربيل جيمس سورنتون، تم بحث التحديات التي تواجه العملية السياسية ومستقبل العراق والانتخابات العراقية المبكرة.

كما تم التباحث حول الخلافات الأمنية والسياسية بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، والعلاقات بين اربيل وبغداد.

من جهة اخرى تباحث الرئيس بارزاني وهيكي تأثيرات السياسة الدولية والاقليمية على مستقبل العراق وطرق ارساء دعائم الاستقرار في العراق، كما تمت مباحثة التنسيق العسكري بين قوات البيشمركة والقوات العراقية والخطوات التي تم تحقيقها في عملية توحيد وإعادة هيكلة وزارة البيشمركة.

واكد الجانبان على اهمية تطوير العلاقات وتعزيزها بين اقليم كوردستان والمملكة المتحدة.

سوار احمد