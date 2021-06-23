مسرور بارزاني يشيد بجهود هيكي وثورنتون بمناسبة انتهاء مهام عملهما

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 23 حزيران (يونيو) 2021، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي.

وفي الاجتماع، الذي حضره القنصل العام البريطاني في أربيل جيمس ثورنتون، أعرب رئيس الحكومة عن تمنياته للسفير والقنصل البريطانيَين بالنجاح في مهامهما القادمة، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عملهما، وأثنى على جهودهما في تعزيز علاقات بريطانيا مع العراق وإقليم كوردستان.

وجدد السفير البريطاني دعم بلاده لإقليم كوردستان، كذلك شدد على ضرورة الاستمرار في إسناد قوات البيشمركة لمجابهة الإرهاب.

وهذا وتطرق الجانبان إلى عملية الإصلاح التي شرعت بها حكومة إقليم كوردستان، ولا سيما الإصلاحات في مفاصل وزارة البيشمركة، كما سلطا الضوء على العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وتباحثا حول مساعي احتواء كورونا وضرورة مساعدة الإقليم من خلال توفير اللقاحات المضادة للوباء.