ألمانيا.. حادث طعن يخلف دماءً وضحايا ويرعب "فورتسبورغ"

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت صحيفة بيلد الألمانية الجمعة أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب ستة آخرون في هجوم طعن ببلدة فورتسبورغ في شمال بافاريا، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الشرطة أوقفت المشتبه به بعد إصابته بطلق ناري في ساقه.

وقالت الشرطة المحلية على حسابها في تويتر إن أشخاصاً قتلوا وجرحوا وأن مهاجماً أصيب برصاصة لكنها لم تذكر تفاصيل.

وذكرت السلطات المحلية أن الوضع الآن تحت السيطرة.

وبحسب ذكرت شرطة منطقة لوار فرانكونيا فإنه "تم التغلب على المهاجم بعد أن استخدمت الشرطة سلاحاً ناريا ولا توجد مؤشرات على مشتبه به ثان".

وأضافت "لا يوجد خطر على السكان".

لم ترد أنباء حتى الآن عن الدافع المحتمل للهجوم.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شاباً يبدو أنه يحمل سكيناً بينما كان رجال آخرون يمسكون بالكراسي حتى وصول الشرطة.

وبدا مقطع فيديو آخر تظهر فيه الدماء على الأرض.

وفورتسبورغ هي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 130،000 نسمة جنوب شرق فرانكفورت.