إقليم كوردستان يعلن تفاصيل ساعات التجهيز والإنتاج والعجز من الكهرباء

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان الأحد عن تفاصيل ساعات التجهيز للمواطنين، كذلك كشفت عن معدل الإنتاج والعجز الحاصل في الطاقة.

يأتي هذا في وقت يعمل فيه الإقليم على تدشين عدد من المشاريع بهدف رفع معدل الإنتاج وبما يضمن إمداداً مستمراً للمواطنين بالطاقة.

وفي الأسابيع الأخيرة، ارتفع معدل ساعات تجهيز الطاقة في عموم إقليم كوردستان نسبياً ووصل إلى 16 ساعة يومياً، وتجاوز هذا المعدل في بعض الأحيان، لكنه تراجع قليلاً مع زيادة الطلب في ظل ارتفاع درجات الحرارة وملامستها لنصف درجة الغليان.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء في بيان إن كمية إنتاج الكهرباء في المنظومة الوطنية تبلغ 3350 ميغاواط بمعدل تجهيز يصل من 13 – 15 ساعة يومياً.

وأضاف البيان أن معدل الطلب على الكهرباء يبلغ 4500 ميغاواط، غير أن العجز الحاصل في الطاقة يصل إلى 1150 ميغاواط.

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء تعمل على إعادة أربع وحدات للإنتاج في أربيل والسليمانية قادرة على إنتاج 400 ميغاواط من الطاقة.

وأدت الأزمة المالية والطلب المتزايد الذي يفوق القدرة الإنتاجية لمحطات الطاقة في الإقليم إلى تدهور الإمدادات بعد أن وصل معدل تجهيز الطاقة الكهربائية في يوم ما إلى 21 ساعة يومياً.

وسبق أن قالت وزارة الكهرباء إن تراجع ساعات تجهيز الطاقة جاء بسبب انخفاض معدل تزويد الغاز من محطة خورمله وتوقف محطتين في أربيل بسبب مشاكل فنية.

وتقول حكومة إقليم كوردستان إن تعزيز البنية التحتية للمنظومة الوطنية للطاقة الكهربائية في الإقليم يقع على رأس أولوياتها.