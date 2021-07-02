لافروف: طلبنا من مسؤولي اقليم كوردستان نقل تجربة التعايش الى كورد سوريا

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ان على الكورد في سوريا أن يجدوا حلولا مع الحكومة في دمشق، مشيرا الى انه طلب من المسؤولين في اقليم كوردستان أن ينقلوا تجربة التعايش الى الكورد السوريين.

وجاءت تصريحات لافروف، اليوم الجمعة، ردا على سؤال لمراسل كوردستان 24، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني عقب محادثات جرت بينهما في موسكو.

وقال لافروف ان على الكورد السوريين إبداء استقلاليتهم واهتمامهم بإيجاد حلول مع حكومة دمشق، لافتا الى ان العلاقة بين الكورد السوريين ضعفت كثيرا مع روسيا بعد ان تيقن الكورد ان امريكا باقية في سوريا.

واكد لافروف ان موسكو شجعت منذ بداية النزاع السوري على إجراء اتصالات مباشرة بين حكومة دمشق والكورد.

واشار الوزير الروسي الى انه طلب من المسؤولين في اقليم كوردستان ان ينقلوا تجربتهم في التعايش الى الكورد السوريين.

سوار احمد